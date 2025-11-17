Έλενα Ράπτη: Στηρίζουμε με πράξεις τη μητρότητα, τα παιδιά και την οικογένεια

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στο Baby Boom Event, μια γιορτή της μητρότητας και της γονεϊκότητας, όπου οι νέοι γονείς ενημερώνονται, υποστηρίζονται και εμπνέονται, και το οποίο έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στην ομιλία της η υφυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που στηρίζει τη μητέρα στην επιστροφή στην εργασία και δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε επιμελητές/-τριες , παρέχοντας κατ’ οίκον φροντίδα σε βρέφη και νήπια 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Παράλληλα, ενημέρωσε για:

το δίκτυο δομών για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,

την καμπάνια «Ένα στα Πέντε» και τον Κανόνα του Εσωρούχου, που μαθαίνει στα παιδιά να προστατεύουν το σώμα τους βάζοντας τα όρια τους.

Η υφυπουργός συνεχάρη θερμά για την 14η συνεχόμενη διοργάνωση την κ. Ειρήνη Πασχαλέρη, η οποία με συνέπεια, αγάπη και πίστη στην οικογένεια, δημιουργεί έναν χώρο ενημέρωσης και στήριξης για τους νέους γονείς και αξίζει πραγματικά τον έπαινο όλων μας.

Όπως δήλωσε η κ. Ράπτη: «Κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι ένα δώρο — και η μητρότητα πρέπει να σημαίνει χαρά, δημιουργία και ασφάλεια. Στηρίζουμε με πράξεις τη μητρότητα, τα παιδιά και την οικογένεια».