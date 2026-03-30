Έλενα Ράπτη: Πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικογένειας

Στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, φιλοξενήθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η Έλενα Ράπτη αρχικά αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο έχει ως στόχο την στήριξη της οικογένειας και την παροχή βοήθειας σε νέες μητέρες παιδιών 2 μηνών έως 2,5 ετών.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηρίξει την οικογένεια, να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, να δώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα στη νέα μανούλα που μόλις έχει αποκτήσει παιδί, που βρίσκεται σε ηλικία από δύο μηνών έως δυόμιση ετών, να κάνει χρήση του προγράμματος για να απασχολήσει έναν επιμελητή ή μια επιμελήτρια που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού είτε στην οικογενειακή εστία είτε στο σπίτι του φροντιστή», είπε η κα Ράπτη.

Όπως εξήγησε η υφυπουργός, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, έως 24.000€ για ένα παιδί, 27.000€ για δύο, και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τρία+ παιδιά.

Η πλατφόρμα για την εγγραφή των επιμελητών θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες του παιδιού, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Όσον αφορά για την ενδοοικογενειακή βία, η Έλενα Ράπτη τόνισε πως το Υπουργείο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την προστασία των γυναικών από ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

Μέσω της γραμμής 15900 εξειδικευμένοι επιστήμονες παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, ενώ σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, εξασφαλίζεται κατάλυμα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

«Μια γυναίκα, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μια δύσκολη, δυσάρεστη, κακοποιητική κατάσταση, θα καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή 15900 ώστε να μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα την κατευθύνουν ανάλογα», είπε.

«Αν μια γυναίκα χρειάζεται να φύγει την ίδια στιγμή από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς θα φροντίσουμε σε συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, να βρεθεί σε ένα κατάλυμα στην περιοχή της σε πολύ λίγη ώρα για να είναι ασφαλής μόνη της ή μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της. Στη συνέχεια θα γίνει ο έλεγχος που προβλέπεται για 2- 3 μέρες ώστε να μεταφερθεί σε έναν από τους ξενώνες».