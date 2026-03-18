Έλενα Ράπτη: Ποια τα κριτήρια απονομής Σήματος Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις

Για το νέο πρόγραμμα «Σήμα Διαφορετικότητας» που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον, μίλησε Ειδήσεις από την Περιφέρεια της EΡΤ3 η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο πρόγραμμα: «Μηχανισμός Ανάλυσης και Αξιολόγησης Δεδομένων για τις Πολιτικές Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα για την Απονομή Σήματος Διαφορετικότητας».

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενισχύσει την ίση μεταχείριση και τη συμπερίληψη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά, αναφορικά με τα κριτήρια, η Έλενα Ράπτη τόνισε πως η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εκπονήσει μια σαφή πολιτική για τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα και να τη γνωστοποιεί σε όλο το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται ένα κοινό πλαίσιο αξιών και σεβασμού. Παράλληλα, θα πρέπει να υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας.

Στις αγγελίες πρόσληψης, είναι σημαντικό να γίνεται σαφής αναφορά στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της διαφορετικότητας, ενώ καλό είναι να παρέχονται και πληροφορίες για το εύρος αμοιβής, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδομές, όπως ειδικούς χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία και προσβάσιμες εγκαταστάσεις για άτομα με κινητική αναπηρία.

Τέλος, είναι σημαντικό να προάγει τη συμπερίληψη και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, απασχολώντας άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, όπως νέους έως 24 ετών και εργαζόμενους άνω των 65 ετών, καθώς και να δίνει ευκαιρίες εξέλιξης σε εργαζόμενους άνω των 55 ετών και σε άτομα με διαφορετικές οικογενειακές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, ακόμη και σε θέσεις ευθύνης.