Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας, με τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μάνο Κόνσολα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου στον τομέα της ισότητας και της στήριξης των γυναικών, με έμφαση:

Στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Στο δίκτυο δομών για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εργαζόμενων επιχειρήσεων σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

Όπως τόνισε η Έλενα Ράπτη: «Με συνέπεια, συνέχεια και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η Πολιτεία ενισχύει τον κοινωνικό της ρόλο και δίνει ουσιαστικές λύσεις στην πράξη».