Έλ. Ράπτη: Καμπάνια ευαισθητοποίησης για μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση των γυναικών μαζί με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώνουν δυνάμεις για μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης στα μέσα σταθερής τροχιάς. Στο πλαίσιο αυτό, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μαζί με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη επισκέφθηκαν τον σταθμό ΜΕΤΡΟ Κεραμικού, για να μεταφέρουν το μήνυμα «Μίλησε μας», ένα μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την παρενόχληση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Ένα μήνυμα απλό, αλλά καθοριστικό. Ένα κάλεσμα προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποίηση, φόβο ή απειλή, ώστε να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη, να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με σημείο αναφοράς τη Γραμμή 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας και όλες τις υπηρεσίες του, στέλνει ένα μήνυμα που πρέπει να ακουστεί παντού.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου, αποσκοπεί στο να γίνει η κάθε διαδρομή στο μετρό, στο τρένο, στο τραμ, μια υπενθύμιση ότι υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο προστασίας δίπλα σε κάθε γυναίκα και να συνειδητοποιήσει ότι «η σιωπή δεν προστατεύει, η ενημέρωση και η στήριξη, ναι».

Όπως τόνισε η Υφυπουργός: «Μέσα από τα ΜΜΜ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στόχος μας είναι το μήνυμα να φτάσει σε κάθε διαδρομή, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται να γνωρίζει ότι υπάρχει στήριξη, προστασία και ασφαλής διέξοδος από τη βία», και δήλωσε: «Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι υπόθεση όλων μας. Συνεχίζουμε, με πράξεις! Είμαστε εδώ — κάθε μέρα — για να διασφαλίζουμε ότι καμία γυναίκα δεν μένει μόνη και απροστάτευτη».