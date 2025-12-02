MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: “Η προστασία κάθε γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας” – Επίσκεψη στη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 15900 και στο Συμβουλευτικό Κέντρο Συντάγματος

|
THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Έλενα Ράπτη επισκέφθηκε τη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 15900 και το Συμβουλευτικό Κέντρο Συντάγματος, ένα από τα συνολικά 44 συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου για την υποστήριξη γυναικών που βιώνουν έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Η Υφυπουργός συνομίλησε με στελέχη – ανθρώπους της πρώτης γραμμής- που με επαγγελματισμό, ενσυναίσθηση και αφοσίωση προσφέρουν καθημερινά ουσιαστική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη και νομική καθοδήγηση στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε μια κακοποιητική σχέση.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συνεχίζει να εργάζεται σταθερά για:

• την ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του,

• την επέκταση και θωράκιση του δικτύου προστασίας,

• την προώθηση πολιτικών μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός: «Η προστασία κάθε γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας. Και θα είμαστε δίπλα της κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα».

Έλενα Ράπτη

