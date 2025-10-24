Έλενα Ράπτη: Η καμπάνια “ΈΝΑ στα ΠΕΝΤΕ” στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, συντονίστρια της οποίας είναι η Έλενα Ράπτη, έδωσε για ακόμη μία χρονιά το παρών στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας μικρούς και μεγάλους.

Η κορυφαία αυτή αθλητική εκδήλωση της πόλης, που διοργανώθηκε από τη ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Θεσσαλονίκης, με τη θεσμική συνεργασία των Δήμων Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Κορδελιού–Ευόσμου, Παύλου Μελά και τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναδεικνύοντας τη Θεσσαλονίκη ως σημείο διεθνούς αθλητικής αναγνωρισιμότητας.

Η Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για την πόλη και τον αθλητισμό. Δείχνει πώς η συνεργασία, ο εθελοντισμός και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα γεγονός που προάγει τον πολιτισμό, την υγεία και την αλληλεγγύη. Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης δε θα μπορούσε να λείπει από την κορυφαία αυτή διοργάνωση, για να συνεχίσει να δίνει στην κοινωνία το μήνυμα ότι ασφαλή παιδιά είναι τα ενημερωμένα παιδιά».