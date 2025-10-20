Έλενα Ράπτη: Η ίδρυση του “The Birth Center” αποτελεί ένα βήμα για την ενίσχυση της φροντίδας της μητρότητας και της οικογένειας στη χώρα μας

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Έλενα Ράπτη, παρευρέθηκε στα εγκαίνια του “The Birth Center”, μιας πρότυπης δομής αφιερωμένης στη μητρότητα, τον τοκετό και τη γονεϊκότητα, που φιλοδοξεί να προσφέρει στις γυναίκες έναν χώρο φροντίδας, ασφάλειας και σεβασμού.

Σε δήλωσή της, η κα Ράπτη τόνισε:

“Η ίδρυση του “The Birth Center” αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της φροντίδας της μητρότητας και της οικογένειας στη χώρα μας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προάγει τον σεβασμό, την ασφάλεια και τη στήριξη της γυναίκας στη μοναδική εμπειρία της γέννησης.

Ως Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στηρίζουμε δράσεις που ενδυναμώνουν τους γονείς και προάγουν την ισότητα στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Με το νέο πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενισχύουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη μητρότητα, με ασφάλεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Θερμά συγχαρητήρια στις κυρίες Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και Κατερίνα Γεωργακούλα για το όραμά και τη συμβολή τους στη στήριξη της μητέρας και του παιδιού.”

Το “The Birth Center” στη Νέα Φιλοθέη παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες γύρω από τη μητρότητα, την προετοιμασία τοκετού και τη φροντίδα μετά τη γέννηση, μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και επιστημονικής επάρκειας.