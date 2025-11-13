Έλενα Ράπτη: Η επαγγελματική αναδοχή δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη βιολογική οικογένεια, είναι ένας συμπληρωματικός θεσμός φροντίδας

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη απάντησε σε Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τον θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής για παιδιά με αναπηρία, που κατέθεσε ο ΒουλευτήςΑ’ Ανατολικής Αττικής της Κ.Ο. «ΝΙΚΗ» κ. Τάσος Οικονομόπουλος.

Η υφυπουργός επεσήμανε ότι η προστασία όλων των παιδιών, και ιδιαίτερα εκείνων που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η επαγγελματική αναδοχή δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη βιολογική οικογένεια, αλλά είναι ένας συμπληρωματικός θεσμός φροντίδας, που προσφέρει στα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες τη δυνατότητα να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας και σταθερότητας.

Καταλήγοντας έκανε λόγο για τους επαγγελματίες αναδόχους, οι οποίοι επιτελούν ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο και στο γεγονός ότι ως Πολιτεία οφείλουμε να τους στηρίζουμε, όπως και κάθε φυσική οικογένεια που μεγαλώνει παιδί με αναπηρία

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός: «Η κοινωνική συνοχή δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι πράξη ευθύνης και φροντίδας. Είναι η καθημερινή μας δέσμευση να εξασφαλίζουμε προστασία, υποστήριξη και ελπίδα για κάθε παιδί».