Έλενα Ράπτη: Εκδήλωση για τις Πολιτικές Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές Ισότητας των Φύλων» διοργανώθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενας Ράπτη.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός παρουσίασε σημαντικές πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας για την ενίσχυση της ισότητας, την ενδυνάμωση των γυναικών και τη στήριξη της οικογένειας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που συμβάλλει στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, το Σήμα Διαφορετικότητας και το Σήμα Ισότητας, που προωθούν σύγχρονες και συμπεριληπτικές πολιτικές στον χώρο εργασίας, καθώς και το Δίκτυο Δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο παρέχει ουσιαστική στήριξη και προστασία στα θύματα.

Όπως τόνισε η Έλενα Ράπτη, οι πολιτικές αυτές αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής για όλες και όλους.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και στοχευμένες πολιτικές, ώστε η ισότητα να γίνεται καθημερινή πραγματικότητα στην κοινωνία και στην εργασία.

Η Έλενα Ράπτη ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίαςκαι την Περιφερειάρχη κα Αθηνά Αηδονά για τη φιλοξενία, τη σημαντική συμβολή της και την εξαιρετική συνεργασία.