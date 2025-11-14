MENOY

Έλ. Ράπτη: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Uber μαζί στον αγώνα για την ενδοοικογενειακή βία

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Έλενα Ράπτη, ως αρμόδια υφυπουργός για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της εταιρίας Uber. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ένωση των δυνάμεων των δύο φορέων, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία και αποφασίζουν να κάνουν το δύσκολο, αλλά γενναίο βήμα: να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η Uber θα προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις σε γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας από και προς τους Ξενώνες Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πιλοτική φάση για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Η όλη διαδικασία θα συντονίζεται μέσω της Γραμμής SOS 15900, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός: «Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σταθερό μέλημά μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο και καινοτόμες συνεργασίες με φορείς, που συμμερίζονται το ίδιο όραμα. Η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας είναι χρέος όλων μας. Μόνο με την εγρήγορση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι καμία γυναίκα δεν θα μένει μόνη απέναντι στη βία».

