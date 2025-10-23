Έλ. Ράπτη: Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από στερεότυπα, φόβο και σιωπή

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Έλενα Ράπτη, απηύθυνε χαιρετισμό στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (ΕΛΓ), που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, τιμώντας τη μακρόχρονη πορεία μιας οργάνωσης θεμελιώδους για τη διεκδίκηση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στενή συνεργασία της Πολιτείας με την Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΕΛΓ, η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 50 οργανώσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και στον εξέχοντα ρόλο του ΕΛΓ, που εδώ και τρεις δεκαετίες υπερασπίζεται το αυτονόητο: ότι η ισότητα δεν είναι προνόμιο — είναι δικαίωμα.

Όπως τόνισε η Υφυπουργός: «Μέσα από συνεργασία, θεσμικές πρωτοβουλίες και κοινή δράση, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από στερεότυπα, φόβο και σιωπή», υπογραμμίζοντας ότι: «η ισότητα των φύλων δεν είναι ζήτημα μιας ημέρας ή μιας πολιτικής· είναι συνεχής δέσμευση».