Έλ. Ράπτη: Συνάντηση με την Παρασκευή Σαλαβγιά στο υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, συναντήθηκε στο γραφείο της με την 23χρονη, Παρασκευή Σαλαβγιά, μια γυναίκα που αποτελεί φωτεινό παράδειγμα δύναμης, επιμονής και έμπνευσης.

Γεννημένη μόλις 995 γραμμάρια, ζώντας με εγκεφαλική παράλυση και αριστερή ημιπληγία, η Παρασκευή δεν άφησε ποτέ τις δυσκολίες να καθορίσουν τη ζωή της. Με ένα διαρκή αγώνα, γεμάτο προσπάθεια και πίστη, πέτυχε σπουδαία πράγματα – με κορυφαίο σταθμό την αποφοίτησή της, τον περασμένο Απρίλιο, από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

Σήμερα, μέσα από το ντοκιμαντέρ της «Ένας κόσμος, δύο όψεις», μιλά με όλη της την ψυχή για την ορατή και την αόρατη αναπηρία. Για την επιλογή, παρά τις δυσκολίες, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να διεκδικούμε τη χαρά της ζωής. Όπως η ίδια λέει: «Έχουμε δυσκολίες, αλλά έχουμε και επιλογές».

Η δράση της, όμως, δεν σταματά εδώ.

Η Παρασκευή:

– Υλοποιεί εκπαιδευτικά masterclasses για μαθητές, βασισμένα στη Συμπεριληπτική Ιστορία Ευαισθητοποίησης «Εσύ, εγώ, εμείς», που η ίδια έγραψε.

– Έχει ιδρύσει τον «Ταυτισμό», την πρώτη πανελλαδικά ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, που εξελίχθηκε σε μια εξαιρετική συμπεριληπτική κοινότητα δημιουργίας και αποδοχής.

– Έχει εμπνεύσει χιλιάδες παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα μέσα από τη δράση της για την ενσυναίσθηση, την ισότητα και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Υφυπουργός την ευχαρίστησε για την παρουσία της, το έργο της και τη βαθιά έμπνευση που προσφέρει σε όλους μας και επεσήμανε ότι: «Η Παρασκευή ονειρεύεται η ταινία της να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και είμαι βέβαιη ότι θα το πετύχει γιατί ήδη ταξιδεύει στις ζωές όλων όσοι τη συναντούν, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα φωτός, αλήθειας και πίστης στην ανθρώπινη δύναμη».