Έλ. Ράπτη: Στηρίζουμε τις οικογένειες με μικρά παιδιά και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, φιλοξενήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με την δημοσιογράφο Ζήνα Κουτσελίνη .

Η θεματολογία της συζήτησης επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», πρόγραμμα με βασικό στόχο τη στήριξη των νέων οικογενειών, και κυρίως των νέων μητέρων, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην εργασία τους. Η Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που συμβάλλει στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο Δίκτυο Δομών κατά της βίας του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας καθώς και τη Γραμμή SOS 15900 – νέα εργαλεία προστασίας και διασύνδεση με την εργασία – ώστε κάθε γυναίκα να είναι ασφαλής και δυνατή.