MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλ. Ράπτη: Στηρίζουμε τις οικογένειες με μικρά παιδιά και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

|
THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, φιλοξενήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με την δημοσιογράφο Ζήνα Κουτσελίνη .

Η θεματολογία της συζήτησης επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», πρόγραμμα με βασικό στόχο τη στήριξη των νέων οικογενειών, και κυρίως των νέων μητέρων, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην εργασία τους. Η Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που συμβάλλει στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο Δίκτυο Δομών κατά της βίας του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει  Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας καθώς και τη Γραμμή SOS 15900 – νέα εργαλεία προστασίας και διασύνδεση με την εργασία – ώστε κάθε γυναίκα να είναι ασφαλής και δυνατή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ο Βόλος προσφεύγει στη δικαιοσύνη αν ο Λανουά δεν αντικαταστήσει τον Ευαγγέλου από VAR στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Φλώρινα: Η συνεχής βροχόπτωση έφερε προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 47 λεπτά πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η αθλήτρια που είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ρωσικό σφυροκόπημα με 470 drones και 48 πυραύλους: 19 νεκροί και 66 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Βρύζας παρουσιάζει τραγούδια του και συζητάει με το κοινό στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο – Ελεύθερη είσοδος