ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλ. Ράπτη: Μόνο όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, Πολιτεία, δομές, Αστυνομία μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο της βίας

THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός κ. Έλενα Ράπτη εκπροσώπησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη “Μαζί σπάμε τη σιωπή”, μια πρωτοβουλία που ενώνει 13 πόλεις σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία που έλαβε χώρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός παρουσίασε το ολοκληρωμένο δίκτυο των 65 δομών του Υπουργείου σε όλη τη χώρα, τη Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας, καθώς και τις συνεργασίες του Υπουργείου για άμεση προστασία (Panic Button, μετακίνηση μέσω Uber). Τόνισε επίσης ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, συντονισμό και κοινό σχεδιασμό. Στη συνέχεια έκανε λόγο για τη συνεργασία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, η οποία αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα προστασίας. Αναφέρθηκε τέλος στη δράση “Μαζί σπάμε τη σιωπή” η οποία υπενθυμίζει ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει.

Η κ. Ράπτη δήλωσε: «Μόνο όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, Πολιτεία, δομές, Αστυνομία, τοπικές κοινωνίες, μπορούμε πραγματικά να σπάσουμε τον κύκλο της βίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και την ακλόνητη πεποίθηση ότι η ασφάλεια κάθε γυναίκας είναι ευθύνη όλων μας»,

Έλενα Ράπτη

