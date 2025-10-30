MENOY

Έλ. Ράπτη: Η τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ σηματοδοτεί έναν ουσιαστικό συμβολισμό

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, παρευρέθηκε στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σηματοδοτεί έναν ουσιαστικό συμβολισμό: τη σύνδεση της τέχνης με τη λειτουργικότητα και της αισθητικής με την περιβαλλοντική συνείδηση. Το έργο του διακεκριμένου καθηγητή και γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου έρχεται να προσδώσει μια νέα ταυτότητα στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΘΑ, αντανακλώντας τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον και τη διαρκή αναζήτηση καινοτόμων τρόπων ανανέωσης του δημόσιου χώρου. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια, για αυτή την πρωτοβουλία, που αναδεικνύει το Υπουργείο όχι μόνο ως θεματοφύλακα της εθνικής ασφάλειας, αλλά και ως φορέα προόδου, αισθητικής αναβάθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης».

Τέλος, η Υφυπουργός συνεχάρη όλους τους συντελεστές του έργου, επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, στην προώθηση της τέχνης στον δημόσιο χώρο και στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης, βιώσιμης ταυτότητας του ελληνικού κράτους.

