Δρυμιώτης: Στο 12% το κόμμα Τσίπρα, στο 3% ο Σαμαράς στις πρώτες εκλογές αλλά δεν θα το ξεπεράσει στις δεύτερες

Την εκτίμησή του για τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τυχόν κόμματα από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «τον βλέπω στο 10-12%. Δεν θα το περάσει το ΠΑΣΟΚ γιατί θα πάρει από όλους αυτούς τους σκόρπιους που είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ακούω σήμερα για τον τσακωμό στη Νέα Αριστερά η αμοιβάδα θα γίνει 2 κομμάτια».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Δρυμιώτης είπε «εγώ προσωπικά το βλέπω με πολύ χαμηλά ποσοστά και στις επαναληπτικές εκλογές».

«Έχω πει ότι μπορεί να ξεπεράσει στις πρώτες εκλογές το 3% αλλά όχι στις δεύτερες γιατί δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχθεί δεύτερη αποστασία» πρόσθεσε μιλώντας στο Action 24.

Ερωτηθείς, τέλος, για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά παρατήρησε ότι «μίλησε για θεσμική απρέπεια και γκάρισμα αυτός που δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό. Ήταν μια αυτοπροβολή που δεν βρήκε τίποτα σωστό. Δεν βρήκε ούτε ένα πράγμα σωστό, και σφαίρες να πετάς τυχαία κάτι θα σκοπεύσεις για όνομα του Θεού» προσθέτοντας ότι «είμαι βέβαιός ότι θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος».