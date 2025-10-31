Διαγενεακό θεατρικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη – Ένα ταξίδι μνήμης και δημιουργίας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Ένα ξεχωριστό θεατρικό εργαστήριο που ενώνει μικρούς και μεγάλους μέσα από την τέχνη και τη μνήμη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, από τις 17.30 έως τις 19.30, στο Guitart Εργαστήρι Εκμάθησης Κιθάρας (Αργοναυτών 7, Καλαμαριά).

Την εκδήλωση διοργανώνει η ομάδα «Άνθρωπος στη Θάλασσα», με τη Λήδα Αγοραστού στον σχεδιασμό και την εμψύχωση και την Κλαίρη Χριστοπούλου στη δραματουργία.

Το εργαστήριο, ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες, βασίζεται σε μια συγκινητική ιστορία: ένας λαός αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη γη του εξαιτίας της πείνας, με τον Χαν να διατάζει την εγκατάλειψη των ηλικιωμένων. Όλοι υπακούν, εκτός από έναν νέο που επιλέγει να διατηρήσει ζωντανή τη σοφία του παρελθόντος. Μέσα από αυτή την αφήγηση, οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν μνήμες, να αυτοσχεδιάσουν και να συνδεθούν δημιουργικά, εξερευνώντας τη σημασία της εμπειρίας, της συνεργασίας και της διαγενεακής επικοινωνίας.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να φέρει κοντά τις γενιές, να άρει στερεότυπα και κοινωνικούς αποκλεισμούς και να καλλιεργήσει τον σεβασμό, τη συμπερίληψη και τη δημιουργική συνύπαρξη. Οι οικογένειες καλούνται να συμμετάσχουν όλες μαζί — παιδιά, γονείς και παππούδες — σε μια βιωματική εμπειρία που γεφυρώνει τη φαντασία με την ιστορία.

Η Λήδα Αγοραστού, θεατρολόγος και εμψυχώτρια με πολυετή εμπειρία στη θεατρική εκπαίδευση και την πολιτισμική διαχείριση, έχει αφιερώσει τη δουλειά της στη σύνδεση θεάτρου, μνήμης και πολιτισμού, σχεδιάζοντας δράσεις που ενισχύουν τη φαντασία και τη συλλογικότητα.

Η ομάδα «Άνθρωπος στη Θάλασσα», που δραστηριοποιείται στις παραστατικές τέχνες από το 2010, βλέπει το θέατρο ως χώρο συνάντησης και μεταμόρφωσης, δίνοντας φωνή σε κοινωνικά και ανθρώπινα ζητήματα.

Πληροφορίες συμμετοχής:

Τηλέφωνο: 697 284 4681

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/EVUk

Ένα ταξίδι μνήμης, γνώσης και δημιουργίας περιμένει όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε μια ιδιαίτερη εμπειρία που ενώνει τις γενιές μέσα από τη δύναμη της τέχνης.