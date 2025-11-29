Δένδιας: Κινητροδοτούμε το ανθρώπινο επιστημονικό μας κεφάλαιο για να παράγουμε προϊόντα υψηλής αμυντικής τεχνολογίας

Η χώρα για να μπορέσει να αναπτύξει μια αμυντική δυνατότητα χρειάζεται ένα αμυντικό οικοσύστημα. Φιλοδοξούμε να κινητροδοτήσουμε το ανθρώπινο επιστημονικό μας κεφάλαιο και να μπορέσουμε να παράξουμε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, που να μας δώσουν το τεχνολογικό advantage απέναντι σε ό,τι υπάρχει από την άλλη πλευρά.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε το βράδυ της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, στο 3ο Συνέδριο Εργασίας της ΑΜΚΕ Κόμβος, με τίτλο «Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Καρατζά.

Μιλώντας για το διεθνές περιβάλλον, εξήγησε ότι «το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει τελείως αλλά για την Ελλάδα παρέμενε προβληματικό». Και προσέθεσε: «Η Ελλάδα διαρκώς από το 1952 ζει σε μια αντίφαση. Είναι μέλος μιας μεγάλης και πετυχημένης συμμαχίας, της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, όμως η βασική απειλή για την ασφάλεια της προέρχεται από μέλος της ίδιας της συμμαχίας. Αρά και από αυτό μόνο το γεγονός η Ελλάδα εξ ανάγκης είναι ένα sui generis -όπως και η Τουρκία- μέλος αυτής της συμμαχίας. Η Ελλάδα αμύνεται και η Τουρκία απειλεί ένα μέλος της ίδιας συμμαχίας».

«Μετά το 2000 δημιουργείται στον πλανήτη, μια ευφορία. Μια δικαιολογημένη ευφορία μετά την πτώση ιδίως του Τείχους του Βερολίνου, την προηγουμένη δεκαετία. Ότι πλέον η Δημοκρατία κέρδισε, ότι η ελεύθερη οικονομία, οι αξίες που η Δημοκρατία εκφράζει, πλέον επικράτησαν στον κόσμο και μπαίνουμε σε μια μεγάλη εποχή ειρήνης, ευημερίας κτλ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε έτσι» ξεκαθάρισε.

Αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπενθύμισε τον πόλεμο του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας, την κατάσταση στην Υποσαχάρια Αφρική, τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν και συνέχισε τονίζοντας ότι ζούμε σε «ένα γενικό περιβάλλον αστάθειας».

«Έχουμε», είπε, «δύο failed states στις ακτές της Μεσογείου και τα δυο πολύ κοντά σε εμάς: Συρία – Λιβύη. Μια κατάσταση λοιπόν, που για τη χώρα επιβάλλει να αποκτήσει σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις, με δυνατότητα να αντιμετωπίσουν απειλές».

«Κι αυτό σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όχι μόνο γεωπολιτικό. Αλλά και ένα περιβάλλον που απαιτεί νέες λύσεις. Νέες τεχνολογικές απαντήσεις, δεδομένου ότι η απειλή είναι πολλαπλάσια. Είναι οικονομικά πολλαπλάσια, είναι αριθμητικά πολλαπλάσια, και οφείλω να πω στην εποχή του UAV είναι τεχνολογικά πολύ πιο ισχυρή» επισήμανε.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αλλάζει θεώρηση αναφορικά με την προστασία της χώρας. «Μέχρι τώρα», είπε, «η χώρα ακολουθούσε το βασικό δόγμα “τη στεριά την προστατεύει ο Στρατός, τη θάλασσα την προστατεύει ο Στόλος, τον αέρα τον προστατεύουν τα αεροπλάνα”» και εξήγησε ότι για να αντιμετωπίσει «η Ελλάδα αυτό το οποίο έχει μπροστά της χρειάζεται μάλλον μια “αιρετική” θεώρηση».

Για τον στόλο, ανέφερε ότι «το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, όπως γινόταν μέχρι τώρα» και συμπλήρωσε: «Οι καινούργιες φρεγάτες, τα καινούργια πλοία, είναι πάρα πολύ ακριβά εργαλεία για να μένουν περιορισμένα σε μια στενή θάλασσα όπως το Αιγαίο, εκτεθειμένα σε σύγχρονες απειλές. Μπορείς να καταστρέψεις μια φρεγάτα του ενός δισεκατομμυρίου με ένα drone λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και επίσης να μην μπορούν μέσα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύξουν την πραγματική τους δυνατότητα που είναι ο φόρτος στρατηγικών όπλων που θα φέρουν μετά τις αλλαγές στις φρεγάτες».

«Αλλάξαμε το δόγμα πλήρως» υπογράμμισε. «Το Αιγαίο πλέον δεν θα προστατεύεται μόνον από τον Στόλο. Θα προστατεύεται κυρίως από το πυραυλικό πυροβολικό που θα είναι διασκορπισμένο και μετακινούμενο στα εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες νησιά του Αρχιπέλαγους. Το Αιγαίο θα το κλείσουμε από την στεριά. Ο Στόλος θα είναι ελεύθερος να επιχειρεί, αλλά όχι δεσμευμένος μέσα στη στενή θάλασσα».

Για τις 4 γαλλικές φρεγάτες, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα γίνει η παραλαβή της πρώτης στη Γαλλία, όπου και θα σηκωθεί η ελληνική σημαία, ενώ για τις 4 ιταλικές είπε ότι «θα φέρουν όλες στρατηγικούς πυραύλους, δηλαδή πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από οπουδήποτε από την Ανατολική Μεσόγειο και να πλήξουν στόχο πάνω από τα 1.500 χιλιόμετρα» ώστε «στον εν δυνάμει αντίπαλο να υπάρχει μια ισχυρή δύναμη αποτροπής».

«Στον αέρα», συνέχισε, «το κύριο αντιαεροπορικό μέχρι σήμερα είναι η Πολεμική Αεροπορία. Όμως, αυτή δεν είναι μια σωστή απάντηση. Είναι μια πολύ ακριβή απάντηση πάντως». Έφερε ως παράδειγμα για τη μάχη αεροπλάνου και αντιαεροπορικού τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Αίγυπτου το 1973. «Ξέρουμε όλοι ότι το Ισραήλ κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Δεν κέρδισε η ισραηλινή αεροπορία. Οι Ισραηλινοί θρήνησαν πάρα πολλά αεροπλάνα και πολλούς πιλότους. Ο τρόπος που το Ισραήλ κατάφερε να κερδίσει τον πόλεμο είναι όταν ο στρατηγός Σαρόν πέρασε τη Διώρυγα και εξόντωσε στο έδαφος τα αιγυπτιακά αντιαεροπορικά».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε «ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα»: «Αυτή την στιγμή η Ρωσία θεωρητικά έναντι της Ουκρανίας έχει πλήρη αεροπορική υπεροχή. Έχει πάνω από 650 αεροπλάνα, η Ουκρανία έχει πολύ λιγότερα και δεν ξέρω και πόσα από αυτά πετάνε. Δεν πετάει η ρωσική αεροπορία. Δεν πετάει πάνω από την Ουκρανία. Πλέον το αντιαεροπορικό μπορεί να εμποδίσει το αεροπλάνο. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να αντιμετωπίζει την αεροπορική απειλή με τα αεροπλάνα της; Η Ελλάδα έχει κάνει λοιπόν την επιλογή με τον νέο δόγμα το οποίο υλοποιούμε, κάτω από αυτό που έχω ονομάσει “Ασπίδα του Αχιλλέα”, να προστατεύσει τον χώρο της ολιστικά με πυραυλικά συστήματα. Όπως θα προστατεύσει, όπως θα κλείσει, και τη θάλασσα».

Για τα anti-drones συστήματα, ανέφερε ότι «η χώρα η οποία εκφράζει τη πιο υπαρκτή απειλή για εμάς παράγει drones, και από τις πληροφορίες που έχουμε, έχει άνω του ενός εκατομμυρίου drones έτοιμα αυτήν την στιγμή που συζητάμε».

Ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι έχει γίνει «μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το ΕΛΚΑΚ και υπάρχει σε παραγωγή το πρώτο ελληνικό anti-drone σύστημα, ο “Κένταυρος”, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και σε πραγματικές συνθήκες μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να πολλαπλασιάζουμε».

Τόνισε ότι ο “Κένταυρος” θα υπάρχει «σε όλες της ελληνικές φρεγάτες αλλά θα τον μετατρέψουμε και σε χρήσεις στεριάς και με διάφορα παράγωγά του μικρότερα και αναλόγως χρήσης, τον “Ωρίωνα” και τον “Τηλέμαχο”, έτσι λέγονται, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τον χώρο μας απέναντι στα drones».

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι «μια ολιστική προσέγγιση» που «φιλοδοξεί να κλείσει τον χώρο συνολικά, στον αέρα, στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τον Στρατό Ξηράς, είπε ότι «το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι» και εξήγησε: «Αυτό που λέμε όπλο είναι το drone. Το drone, το First Person View. Με αυτό μάχεται. Αυτό είναι και το όπλο και η σφαίρα. Και είναι αναλώσιμο. Ο ελληνικός στρατός πρέπει λοιπόν -και το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα- να φύγει από την εποχή του όπλου και να πάει στην εποχή του drone. Που σημαίνει ο κάθε ένας στρατιώτης να είναι εκπαιδευμένος στην χρήση drones. Και γι’ αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στον τρόπο που θα εκπαιδεύονται οι στρατιώτες. Και επίσης δημιουργούμε μια ενεργό εφεδρεία από 150.000 εθελοντές οι οποίοι θα εκπαιδεύονται κανονικά και θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται ώστε να μπορεί η χώρα να παρατάξει μια ενεργό δύναμη περίπου 250.000 χιλιάδων εκπαιδευμένων εφέδρων».

Για τη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ, τόνισε ότι μεταφέρει ερωτήματα στο οικοσύστημα καινοτομίας και ζητά απάντηση ενώ επισήμανε ότι «οι απαντήσεις που δίνονται από το οικοσύστημα βαθμολογούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ζητείται πρωτότυπο, χρηματοδοτείται το πρωτότυπο, δοκιμάζεται σε ασκήσεις το πρωτότυπο των Ενόπλων Δυνάμεων».

Εξήγησε, δε, ότι «βασική προϋπόθεση» για να πετύχει το νέο εγχείρημα είναι «να δημιουργηθεί ένα ευρύ πλαίσιο επικοινωνίας με τον οικουμενικό ελληνισμό, και ιδίως με τους καθηγητές και τους ερευνητές, στα διεθνή ινστιτούτα έρευνας».

«Έχω ήδη πάει κι εγώ σε αρκετά από αυτά που κάνουν mentoring σε αυτήν την προσπάθεια. Μαζί με τα δικά μας ερευνητικά ινστιτούτα, μαζί με τα δικά μας εργαστήρια, μαζί με τους εξαιρετικούς επιστήμονες, τους καθηγητές, τους ερευνητές που είναι ήδη μέσα στη χώρα. Γιατί η διάφορα μας, η αριθμητική διαφορά μας με τη γειτονική μας χώρα επιβάλλει να έχουμε ένα μεγάλο άλμα για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την απειλή» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.