Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή – Χρόνια πολλά στους πιλότους μας

«Με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς και τον αναγεννημένο μεταγωγικό της στόλο, η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!».

Αυτό τονίζει σε σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για την εορτή του του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει, επίσης, ότι η Πολεμική Αεροπορία «θα έχει τις πιο ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες στην ιστορία της, ως δύναμη αποτροπής και διασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας με την αεροπυρόσβεση, τις αεροδιακομιδές και τη συνδρομή στις αποστολές έρευνας και διάσωσης».