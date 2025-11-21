Δένδιας για την ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία
«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας». Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.
«Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», κατέληξε ο υπουργός.
Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 21, 2025
Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την «Ατζέντα 2030», θωρακίζουμε την Πατρίδα μας… pic.twitter.com/jyqBMvcZ6e
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σοκ στην Τουρκία: 15χρονος μαθητευόμενος πέθανε μετά από “φάρσα” με αέρα υψηλής πίεσης σε ξυλουργείο
- Αντώνης Ρέμος: “Είμαι ο τραγουδιστής των χωρισμένων” – Τα τραγούδια που απέρριψε και έγιναν επιτυχίες
- Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει Κέρκυρα, Ήπειρο και Καστοριά – Εκτεταμένες ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα, δείτε βίντεο