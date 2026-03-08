MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής

Φωτογραφία: X
|
THESTIVAL TEAM

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 8 Μαρτίου, ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής, στην οικογένεια και την κοινωνία.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ιδιαίτερη αναγνώριση και σεβασμό αξίζουν οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν την Πατρίδα, τιμούν το εθνόσημο και στηρίζουν την οικογένεια», υπογράμμισε.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

J2US – Τα παιδιά έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα για ειρήνη: “Θέλουμε μόνο να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 λεπτά πριν

Χρυσοχοΐδης για Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Το “αντίο” της Καίτης Φίνου στον Χρήστο Βαλαβανίδη: “Συνεργαστήκαμε πολλές φορές και γλεντήσαμε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διένειμαν έντυπο υλικό για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Άννα Καραμανλή: Στρατηγική προτεραιότητα ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών