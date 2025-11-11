MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για επέτειο λήξης Α’ Παγκοσμίου Πολέμου: Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη – Για να υπάρχεις, πρέπει να μπορείς να αμυνθείς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκατόν επτά χρόνια μετά τη λήξη του, ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος με τα εκατομμύρια θύματα υπενθυμίζει ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Αλλά για να υπάρχεις, πρέπει να μπορείς να αμυνθείς, όπως ανέφερε, σε σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Την 11η Νοεμβρίου 1918 τερματίστηκε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η πιο αιματηρή μέχρι τότε σύρραξη στην Ιστορία της Ευρώπης και του κόσμου» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και κατέληξε: «Η Ελλάδα είχε σημαντική συμβολή στη νίκη των Συμμάχων, παρά το βαρύ τίμημα του εθνικού διχασμού».

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

