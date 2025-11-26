MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του 19χρονου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο, εξέφρασε με ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».

Νίκος Δένδιας

