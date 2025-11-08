MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Πολεμική Αεροπορία κρατά τους αιθέρες της Ελλάδας ασφαλείς και ελεύθερους

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εορτή του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ η σημερινή, και με την αφορμή αυτή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εύχεται «χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία, που γιορτάζει σήμερα μαζί με τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ».

«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας υπηρετούν καθημερινά με αποφασιστικότητα, αφοσίωση και πίστη την πατρίδα μας, κρατώντας τους αιθέρες της Ελλάδας ασφαλείς και ελεύθερους. Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε περήφανοι και ευγνώμονες για την ανεκτίμητη προσφορά τους», υπογραμμίζει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

