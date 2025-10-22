MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική: “6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις δικές του προϋποθέσεις (6+1) για την εθνική στρατηγική της χώρας αναφορικά με τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα Τετάρτη στην εφημερίδα Καθημερινή.

Ο πρώην πρωθυπουργός βάζει στο κάδρο και τις ΗΠΑ, όπου με την επανεκλογή του προέδρου Τραμπ, όπως αναφέρει, επιλέγουν το δίκαιο του ισχυρού και την υιοθέτηση μεγάλου μέρους των κυνικών αξιών των πιο ισχυρών αυταρχικών καθεστώτων. «Αυτή η εξέλιξη μόνο θετική δεν είναι για τη χώρα μας, που έχει βασίσει την εθνική της στρατηγική στην ισχύ του Διεθνούς Δικαίου».

6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής

Κεντρικό μήνυμα του άρθρου του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί η διαπίστωση ότι η θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέες κρίσεις και προκλήσεις είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας εθνικής πυξίδας, στηριγμένης σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Ενδεικτικά αναφέρεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε στηρίξει τον Δεκέμβριο του 2024 τις συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας για προσφυγή στη Χάγη αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Αντίθετα, όπως σημειώνει, ο πρωθυπουργός «ενταφίασε» τη διαδικασία αυτή.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύγκληση διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η πρωτοβουλία δεν προήλθε από τον ίδιο, αλλά από την αμερικανική κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, διευκρινίζει πως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η πρόταση θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη — αρκεί να υπάρξει σαφής καθορισμός των «κόκκινων γραμμών» της Ελλάδας έναντι των ΗΠΑ.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία η πρωτοβουλία ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, και προτείνει 6+1 βασικές προϋποθέσεις:

  • Στον πυρήνα της στρατηγικής να βρίσκεται ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Να υπάρξει ευρωπαϊκή συμμετοχή στη διάσκεψη.
  • Η Αθήνα να επιδιώξει τη σύνδεση της αναθεωρημένης Τελωνειακής Συμφωνίας ΕΕ–Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού στη Χάγη.
  • Να επανενεργοποιηθεί η πρόταση Τσίπρα του 2022 για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και να συνδεθεί με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε περιοχές όπως η νότια και ανατολική Κρήτη και το Καστελλόριζο.
  • Να υπάρξει ελληνικός σχεδιασμός για συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις και, αν χρειαστεί, παράλληλες προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο. Ο πρώην πρωθυπουργός εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο εμμονής της Άγκυρας και της Τρίπολης στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
  • Να συμπεριληφθεί στη διάσκεψη εκπροσώπηση της Βεγγάζης από τη Λιβύη.

Κλείνοντας το άρθρο του στην Καθημερινή, ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει χώρος για επικοινωνιακές κινήσεις ή μικροκομματικούς υπολογισμούς, προειδοποιώντας ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί και η απουσία στρατηγικής πυξίδας μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα «στα βράχια». Καταλήγει, τέλος, με την έκκληση «έστω και τώρα» να γίνουν όλα όσα απαιτούνται για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο.

Αλέξης Τσίπρας

