Από τη Σόφια ξεκίνησε η περιοδεία εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες

Εκπρόσωποι άνω των 180 βουλγαρικών επιχειρήσεων υποδέχτηκαν σήμερα στην Σόφια την ελληνική αποστολή φορέων και επιχειρήσεων από τη Μακεδονία και τη Θράκη που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης (ΥΜΑΘ) σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία και το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα των εργασιών υπογράφηκαν τρία Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών φορέων και επιχειρήσεων.

Με την αποστολή αυτή στη Σόφια ξεκίνησε επίσημα η υλοποίηση της περιοδείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες που έχει εξαγγείλει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και πολυπληθείς συμμετοχές φορέων και επιχειρήσεων τόσο από την Βουλγαρία, όσο και από τη Μακεδονίας και τη Θράκη. Στόχος της περιοδείας είναι η σύσφιξη των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων και η περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω και γεωγραφικής εγγύτητας.

Στην ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας , συμμετέχουν πάνω από 70 εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ κ.α., μεταξύ των οποίων η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνά Αηδονά, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Αμανατίδης και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Δήμο Μαρώνειας κ. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), η ΔΕΘ Α.Ε., οι διευθύνοντες σύμβουλοι από τα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, το Enterprise Greece, τα πέντε Πανεπιστήμια της Μακεδονίας και της Θράκης, εκπρόσωποι 40 ελληνικών επιχειρήσεων κ.α.

Από βουλγαρικής πλευράς αντίστοιχα δίνουν το «παρών» στη συνάντηση αυτή στη Σόφια, περιφερειάρχες, διοικήσεις Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι διοικήσεις των λιμανιών της Βάρνας, του Μπουργκάς και του Ρούσε, εκπρόσωποι των διοικήσεων βουλγαρικών Πανεπιστημίων, η Ένωση Βουλγαρικών Βιομηχανιών, το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δια του προέδρου του κ. Τσβέταν Σιμεόνοφ, η Βουλγαρική Ένωση Βιομηχανικού Κεφαλαίου (BICA-Bulgarian Industrial CapitalAssociation), οι περιφερειακοί Σύνδεσμοι Βιομηχάνων του Χάσκοβο και του Κάρντζαλι, η Εθνική Ένωση Σποροπαραγωγών της Βουλγαρίας, ο Βουλγαρικός Σύνδεσμος Διανομής Εμπορευμάτων, Μεταφορών και Logistics-NSBS, το HBCB (Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία), το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.α. καθώς και 180 επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία (βουλγαρικών ή ελληνοβουλγαρικών συμφερόντων). Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίσεφ και τρεις πρώην Υπουργοί: ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Μπόγκταν Μπογκτάνοφ, η πρώην Υπουργός Τουρισμού κα. Νικολίνα Αντζέλκοβα και η πρώην Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. Λιλιάνα Πάβλοβα.

Το ένα Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ των περιφερειαρχών και δημάρχων των δυο χωρών, το δεύτερο μεταξύ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και το τρίτο μεταξύ επιχειρηματικών φορέων και των λιμανιών των δυο χωρών που συμμετέχουν στην συνάντηση. Με τα Μνημόνια αυτά δηλώνεται η αμοιβαία δέσμευση των φορέων που τα υπογράφουν για περαιτέρω συνεργασία και προώθηση κοινών δράσεων.

«Σας αποκαλώ φίλους και φίλες γιατί έτσι σας αισθανόμαστε στην Ελλάδα και με αυτό το συναίσθημα της φιλίας και της καλής γειτονίας ερχόμαστε εδώ, στη δική σας πρωτεύουσα, στη δική σας χώρα να σας συναντήσουμε» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Sofia Balkan Palace, ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας. Σε δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης υπογράμμισε επίσης: «Εμείς βλέπουμε τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες ως τη γραμμή που μας ενώνει, όχι που μας χωρίζει. Ερχόμαστε εδώ για να επιταχύνουμε τη διαδικασία της Ανάπτυξης. Η ελληνική Κυβέρνηση θέλει πραγματικά με μια εξωστρεφή πολιτική να χτίσει νέες γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα κράτη και ιδίως με τα γειτονικά μας κράτη. Γιαυτό ξεκινήσαμε από το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον υπουργό τον κ. Λιβάνιο αυτήν την εκστρατεία ενημέρωσης και εξωστρέφειας. Πρώτος σταθμός είναι η Σόφια και θα ακολουθήσει σε λίγες εβδομάδες το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι και στη συνέχεια οι υπόλοιπες πρωτεύουσες των βαλκανικών χωρών. Ελπίζουμε αντίστοιχα και στις άλλες πρωτεύουσες να έχουμε αυτήν την αποδοχή και όλο αυτό να αποβεί προς αμοιβαίο όφελος και της πατρίδας μας και των γειτονικών χωρών».

Στο ίδιο εγκάρδιο κλίμα, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας Ιβάν Ιβάνοφ (Ivan Ivanov) δήλωσε ότι «η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι στρατηγική επιλογή της Βουλγαρίας και η σημερινή συνάντηση δίνει πραγματική ουσία στην πολιτική αυτής της συνεργασίας». Όπως επισήμανε στη συνέχεια, τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετά στον τομέα των υποδομών στη Βουλγαρία, με τη λειτουργία νέων συνοριακών διαβάσεων και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων ασφαλών μεταφορών, ενώ εκτίμησε ότι η συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορεί να αυξήσει την απορροφητικότητά τους από την πλευρά της Βουλγαρίας.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, Μετόντι Μετόντιεφ (Metodi Metodiev) υπογράμμισε ότι η πλήρης ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Βουλγαρίας, με την ένταξή της στο χώρο Σένγκεν και την Ευρωζώνη, δίνει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και της οικονομικής συνεργασίας. Στη συνέχεια έκανε λόγο

για μεγάλη επιτυχία στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας και σημείωσε ότι το 2025 αυξήθηκαν κατά 24,5% οι Βούλγαροι επισκέπτες στην Ελλάδα, ενώ οι Έλληνες επισκέπτες στη Βουλγαρία ανήλθαν στο 10% του συνόλου των ξένων επισκεπτών. Παράλληλα, η Ελλάδα κατέχει

την έβδομη θέση στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία και σύμφωνα με τον κ. Μετόντιεφ υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές και για το μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος του Βουλγαρικού Επιμελητηρίου Τσβέταν Σιμεόνοφ στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται 3.000 ελληνικές επιχειρήσεις και από αυτές οι 900 έχουν εγγραφεί στο Βουλγαρικό Επιμελητήριο, γεγονός που χαρακτήρισε ως ένδειξη εμπιστοσύνης από την πλευρά των Ελλήνων επενδυτών που παράλληλα στέλνει θετικό μήνυμα και σε άλλους ξένους επενδυτές.

Ο πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Σάββας Καραφυλλίδης, επισήμανε από την πλευρά του ότι νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασιών θα δοθούν στα fora, που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούνιο στη Σόφια.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Sofia BalκanPalace, τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σόφια, κ. Μάριος Λυμπερόπουλος, ο οποίος απόψε θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής στην πρεσβευτική κατοικία στη Σόφια.

Αύριο, δεύτερη ημέρα (Τρίτη 17-2-2026) παρουσίας της αποστολής του ΥΜΑΘ στη Σόφια θα γίνει ειδική συνάντηση των μελών του ελληνικού κλιμακίου με εκπροσώπους Ελλήνων, που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία.