Αντώνης Σαμαράς: Ο Διονύσης Σαββόπουλος “έφυγε”, όμως μας άφησε το έργο του

Τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Διονύση Σαββόπουλου εκφράζει με δήλωση που πραγματοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς, μετά την είδηση του θανάτου του μεγάλου τραγουδοποιού την Τρίτη (21/10).

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σαμαρά:

“Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του. Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης.

Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων.

Εκφράζω στους οικείους του τα συλλυπητήριά μου”.