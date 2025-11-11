Άννα Καραμανλή: Η σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία

Στην στρατηγική σημασία που έχει ο αθλητικός τουρισμός για την εθνική τουριστική πολιτική αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή μιλώντας στο Sport Tourism Forum 2025 που πραγματοποιείται 11 και 12 Νοεμβρίου, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Η κυρία Καραμανλή στην τοποθέτησή της τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία.

«Η πολυμορφία του αθλητικού τουρισμού δίνει τεράστιο εύρος ανάπτυξης. Και η Ελλάδα, με το πλούσιο και ποικιλόμορφο φυσικό της περιβάλλον και τις συνθήκες που ευνοούν υπαίθριες δραστηριότητες όλο τον χρόνο, αναδεικνύεται σε ιδανικό τερέν για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών αθλητικού τουρισμού σε κάθε περιοχή της χώρας», υπογράμμισε η υφυπουργός.

Η κυρία Καραμανλή έκανε ειδική αναφορά στις πρόσφατες διοργανώσεις που ανέδειξαν την χώρα μας διεθνώς, όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και το διεθνές τουρνουά τένις της σειράς ATP, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα διαθέτει την εμπειρία να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί στο διεθνές αθλητικό στερέωμα».

Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Τουρισμού που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως: ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον Ορεινό Τουρισμό, με στόχο τη μετατροπή των χιονοδρομικών κέντρων σε ειδικές τουριστικές υποδομές δωδεκάμηνης λειτουργίας, το έργο «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» και το έργο «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός».

Κλείνοντας την παρέμβασή της, τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός τουρισμός έχει επιδείξει ανθεκτικότητα Μαραθωνοδρόμου και ταχύτητα sprinter. Η δυναμική του αθλητικού τουρισμού μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής στη μετάβαση προς μια ποιοτική, βιώσιμη τουριστική οικονομία. Όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να οδηγήσουμε τον ελληνικό τουρισμό πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά».