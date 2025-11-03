MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα one man show, με πεφωτισμένη ηγεσία που τη στηρίζει η διαπλοκή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Καρφιά» κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και κατά κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ από τους οποίους ζήτησε κοινή γραμμή, περιείχε η εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Όπως έγραψε ήδη το iefimerida.gr κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει «το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

Πυρ κατά Τσίπρα: Πού είναι οι κορυφαίοι του στο Ινστιτούτο; Οι ίδιοι είναι

Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας αιχμές για παιχνίδια παρασκηνίου και συμφερόντων.

«Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα – με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου» είπε και τόνισε: «Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; «Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι «Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα».

«Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι’ αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε» συμπλήρωσε.

Πυρά κατά πρωτολασάτων: Πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο

Δεν απέφυγε και τις αυστηρές συστάσεις στους πρωτοκλασάτους, ζητώντας «να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο».

Όπως είπε «τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει».

Ζήτησε δε «υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης» από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στο έργο που αναλαμβάνει η επιτροπή ψηφοδελτίων υπό το ιστορικό στέλεχος Πέτρο Λάμπρου και ανακοίνωσε ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης αναλαμβάνει τη διεύρυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

The Voice: “Άντρας είναι ή γυναίκα;” – Οι coaches δεν πίστευαν στα αυτιά τους

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γρηγόρης Βαλτινός: Όταν πέθανε η μητέρα μου, μου το είπαν μετά από την παράσταση για να μπορέσω να παίξω

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης για μακελειό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός, μπορεί να ξεσπάσει δεύτερο κύμα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί, πάνω από 260 τραυματίες από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Απολύθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Παρατείνεται έως τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη β’ φάση του “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”