Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα one man show, με πεφωτισμένη ηγεσία που τη στηρίζει η διαπλοκή

«Καρφιά» κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και κατά κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ από τους οποίους ζήτησε κοινή γραμμή, περιείχε η εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Όπως έγραψε ήδη το iefimerida.gr κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει «το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

Πυρ κατά Τσίπρα: Πού είναι οι κορυφαίοι του στο Ινστιτούτο; Οι ίδιοι είναι

Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας αιχμές για παιχνίδια παρασκηνίου και συμφερόντων.

«Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα – με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου» είπε και τόνισε: «Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; «Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι «Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα».

«Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι’ αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε» συμπλήρωσε.

Πυρά κατά πρωτολασάτων: Πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο

Δεν απέφυγε και τις αυστηρές συστάσεις στους πρωτοκλασάτους, ζητώντας «να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο».

Όπως είπε «τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει».

Ζήτησε δε «υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης» από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στο έργο που αναλαμβάνει η επιτροπή ψηφοδελτίων υπό το ιστορικό στέλεχος Πέτρο Λάμπρου και ανακοίνωσε ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης αναλαμβάνει τη διεύρυνση.