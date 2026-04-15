Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση

Την ανανέωση της θητείας Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

“Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα”, σημειώνεται σε ανακοίνωση από το Μαξίμου.