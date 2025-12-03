Αλέξης Τσίπρας: Η στιγμή της άφιξής του στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του – Δείτε βίντεο

Μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα και παρατεταμένα χειροκροτήματα, πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς, όπου παρουσιάζεται το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη».

Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στον χώρο, με πολίτες, φίλους και πρώην συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να κατακλύζουν την αίθουσα προκειμένου να παρακολουθήσουν τόσο την παρουσίαση του βιβλίου όσο και την ομιλία που επρόκειτο να ακολουθήσει. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη και θερμή, με τον κ. Τσίπρα να γίνεται δεκτός σε κλίμα σχεδόν φρενίτιδας.

Συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα, ο Αλέξης Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα, ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με παρευρισκόμενους και πρώην συναδέλφους του. Η εκδήλωση ξεκίνησε σε έντονο κλίμα προσμονής, με το κοινό να περιμένει να ακούσει τις τοποθετήσεις του για το βιβλίο και τα γεγονότα που το ενέπνευσαν.

Δείτε το βίντεο του newsbomb.gr: