Αλεξάνδρα Σδούκου: Έχουμε στηρίξει τους αγρότες και θα το ξανακάνουμε σε συνεργασία μαζί τους

Η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο του διαλόγου, της αλήθειας και της συνεννόησης, επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές του Action 24 και του ERT News.

Τόνισε δε, ότι οι αγρότες γνωρίζουν πως η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα τους με πράξεις και όχι με λόγια, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε προηγούμενες κρίσεις – και τους κάλεσε να συνεργαστούν για τη λύση των προβλημάτων.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι οι εικόνες έντασης δεν προσφέρουν λύσεις, σημειώνοντας ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι». Τόνισε ότι «η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον θυμό και την απογοήτευση των παραγωγών, αλλά χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, καθώς τα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν και να λυθούν μόνο με διάλογο».

Εξήγησε ότι «το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι σεβαστό, αλλά εξίσου σεβαστό είναι και το δικαίωμα των πολιτών στις μετακινήσεις», επισημαίνοντας ότι «οι κλειστοί δρόμοι δημιουργούν δυσκολίες στις τοπικές κοινωνίες και στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, υπενθύμισε τις σταθερές παρεμβάσεις της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, από τη μείωση φορολογίας και τη στήριξη στο ενεργειακό κόστος, έως τις ενισχύσεις λόγω φυσικών καταστροφών και την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου. Υπογράμμισε ότι «δεν αντιδικούμε με τους αγρότες – νοιαζόμαστε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους», τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση στηρίζει τους έντιμους και πραγματικούς παραγωγούς, ώστε οι πόροι που θα περισσέψουν μετά τους ελέγχους, θα μπουν σε μια διαδικασία δεύτερης κατανομής και θα κατευθυνθούν στους έντιμους αγρότες που τους έχουν πραγματικά ανάγκη».

Η κ. Σδούκου ανέφερε ότι παρά την καθυστέρηση ενός μήνα, λόγω της μετάβασης στην ΑΑΔΕ, οι πληρωμές πλέον προχωρούν γρήγορα και εξήγησε ότι «οι πληρωμές του 2025 θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,3 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα σε σχέση με το 2024. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν ήδη δοθεί 1,9 δισ. ευρώ, ενώ αυτές τις ημέρες καταβάλλονται 538 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν βασική ενίσχυση, χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αποζημιώσεις για ευλογιά και πανώλη. Έως το τέλος του έτους, θα δοθούν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, ώστε ο κύκλος των πληρωμών να ολοκληρωθεί μέχρι τις γιορτές».

Παράλληλα, περιέγραψε τις διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «δίνουμε τέλος σε ένα καθεστώς δεκαετιών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ενώ τόνισε ότι «το νέο σύστημα ελέγχου διασφαλίζει αξιοπιστία, διαφάνεια και προστασία των κοινοτικών πόρων».

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος Τύπου κάλεσε τα κόμματα «να μη γελοιοποιούν τα ζητήματα των αγροτών» και να σταματήσουν το «ρεσιτάλ λαϊκισμού». Επισήμανε ότι τα σημερινά προβλήματα, ιδίως όσα σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προϊόν «μιας αλυσίδας λαθών που περιλαμβάνουν όλα τα κόμματα και αποφάσεις που έχουν πάρει και φυσικά και τα δικά μας λάθη». Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ο κόσμος θέλει αλήθειες και σοβαρότητα», ενώ υπογράμμισε πως και η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει ξεκάθαρα να πάρει θέση «θα πρέπει να μας πει τι θέλει. Θέλει ανοιχτούς δρόμους ή όχι;».

Η κ. Σδούκου επανέλαβε ότι η πολιτική ηγεσία είναι στη διάθεση των παραγωγών. «Ξέρουν οι αγρότες ότι είμαστε δίπλα τους. Είμαστε εδώ για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα υπάρχει πάνω στο τραπέζι», είπε, αναφερόμενη στην προθυμία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκη και του πρωθυπουργού να συζητήσουν άμεσα με τους αγρότες.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση κινείται με σταθερότητα προς την ολοκλήρωση των πληρωμών και την αποκατάσταση της ομαλότητας, υπογραμμίζοντας ότι «είναι κρίμα να αδικούνται τα αιτήματα των αγροτών από σκηνικά έντασης που επιβαρύνουν τους συμπολίτες μας».

«Με διάλογο, συνεργασία και ψυχραιμία μπορούμε να δώσουμε λύσεις και να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο. Όπως πάντα έκανε η κυβέρνηση», κατέληξε.