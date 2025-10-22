Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Νίκος Δένδιας θα ψηφίσει την τροπολογία

Το παρών αναμένεται να δώσει κανονικά στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να λάβει μέρος στην ονομαστική ψηφοφορία και να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η διαδικασία στη Βουλή αναμένεται να να ολοκληρωθεί σήμερα με την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που θα καταστεί νόμος του κράτους, με την ψηφοφορία να είναι ονομαστική μετά από τη αίτημα του ΚΚΕ.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζήτησαν να έρθει στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός έλειπε χθες από τη συζήτηση στη Βουλή.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «ο κ. Δένδιας δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία, τη συνυπέγραψε και θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία».

Επεσήμανε με νόημα πως και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.