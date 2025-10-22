MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Νίκος Δένδιας θα ψηφίσει την τροπολογία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το παρών αναμένεται να δώσει κανονικά στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να λάβει μέρος στην ονομαστική ψηφοφορία και να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η διαδικασία στη Βουλή αναμένεται να να ολοκληρωθεί σήμερα με την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που θα καταστεί νόμος του κράτους, με την ψηφοφορία να είναι ονομαστική μετά από τη αίτημα του ΚΚΕ.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζήτησαν να έρθει στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός έλειπε χθες από τη συζήτηση στη Βουλή.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «ο κ. Δένδιας δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία, τη συνυπέγραψε και θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία».

Επεσήμανε με νόημα πως και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο- Ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Κυρίζογλου: Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναντήσεις του Μιχάλη Μπεκίρη με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Νέο πρόβλημα με Καντεβέρε, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Γκάζι: “Οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ” λέει ο παππούς της 16χρονης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν 31χρονο στα ΚΤΕΛ Μακεδονία με 100 πακέτα λαθραία τσιγάρα