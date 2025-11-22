Aδ. Γεωργιάδης: “Ψώνιο” ο Καραναστάσης – Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα

Στο ζήτημα της αποχώρησης του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή και στις σχετικές τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου επανήλθε απόψε, με ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας παρατηρεί ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αξιοποίησε έναν νόμο των κομμάτων που χαρακτηρίζει «βρώμικά», για να κόψει τους εκλεγμένους βουλευτές της και να διορίσει στη θέση τους, τους φίλους της, μεταξύ των οποίων και «τον σύντροφό της, κ. Καραναστάση».

«Θα ήθελα πραγματικά να έβλεπα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμούσε εκμεταλλευόμενος την δυνατότητά του να καταρτίζει τις λίστες, εάν έπαιρνε την θέση από έναν εκλεγμένο βουλευτή, για να διορίσει στη θέση του την σύζυγό του, τι θα έλεγε για αυτό η κυρία Πρόεδρος ή οι υποτιθέμενοι “αντισυστημικοί” της ψηφοφόροι… υποκριτές!» σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα δεν αφήνει εκτός κριτικής τον ίδιο τον παραιτηθέντα βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, παρατηρώντας πως «αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας και πόσο ψώνιο ήταν, αφού μας είπε ότι δεν άντεξε την βρωμιά της Βουλής και διάφορα άλλα δακρύβρεχτα».

«Δηλαδή αυτός ο διορισμένος σύντροφος/βουλευτής, κούνησε το δάχτυλο σε ανθρώπους όλων των κομμάτων, που για να είναι βουλευτές έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο τρέξιμο, έχουν ιδρώσει και σε κάθε περίπτωση έχουν εκλεγεί από χιλιάδες συμπολίτες τους, ενώ αυτός δεν είχε λάβει ούτε μία ψήφο» τονίζει, για να προσθέσει: «Ένα ψώνιο παραπάνω ένα ψώνιο παρακάτω δεν χάλασε και ο κόσμος».

Καταλήγει, δε, σχολιάζοντας τη σημερινή αντιπαράθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο MEGA, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε στη Βουλή και από τα 15 λεπτά του χρόνου ομιλίας της, αφιέρωσε τα 12 στον «ήρωα Διαμαντή», όπως λέει.

Της έθιξε τον Διαμαντή της, γράφει για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, επιμένοντας ότι ο κ. Καραναστάσης υπήρξε ένας διορισμένος και απολύτως εξαφανισμένος βουλευτής, «ο οποίος αφού έφυγε μετά από δύο χρόνια θητείας, δεν έχει αφήσει την παραμικρή κοινοβουλευτική παρουσία του που να είναι αξιομνημόνευτη».

«Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε θεσπίσει στην Βουλή τον κόφτη του χρόνου (άλλο ένα κατόρθωμά της) διότι αν δεν υπήρχε ο κόφτης, θα μας μίλαγε για τον Διαμαντή και τον ηρωισμό του στο “Τεπελένι” της εκλογικής λίστας καμμία εβδομάδα συνεχόμενα» καταλήγει για τους… ύμνους της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Καραναστάση.