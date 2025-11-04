Υπολείμματα φυτοφαρμάκων: Το 97% των τροφίμων εντός ορίων στη χώρα

Σε τρεις κοινοποιήσεις στο RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές της ΕΕ) προχώρησε η Ελλάδα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, για προϊόντα φυτικής προέλευσης, όπου εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές, υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που δεν εμπίπτουν στα ανώτατα νόμιμα όρια (MRLs) που θέτει σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός.

Οι κοινοποιήσεις αντιστοιχούν σε τρία περιστατικά που αφορούν σε τομάτες από Τουρκία (απόρριψη στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων-Έβρου- δεν εισήχθη στη χώρα), μάνγκο από Αίγυπτο (απόρριψη στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου στο αεροδρόμιο ΕΛ.ΒΕΝ. -δεν εισήχθη στη χώρα) και λάιμ από Βραζιλία (εντοπίστηκε από τη ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης). Παράλληλα υπήρξαν και εγχώρια περιστατικά μη συμμόρφωσης ( δείγμα οινοποιήσιμου σταφυλιού και δείγματα επιτραπέζιου σταφυλιού) και εφαρμόστηκαν follow-up έλεγχοι και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπου απαιτούνταν.

Σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα του υπουργείου, στα «Εισαγόμενα Μη συμμορφούμενα» (υπερβάσεις), το ποσοστό αντιστοιχεί σε 1% .Η μη συμμόρφωση οφείλεται σε απόκλιση από την ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (π.χ. μη τήρηση της σωστής δόσης, ή/και μη τήρηση του χρόνου μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού και της συγκομιδής του προϊόντος κ.α.). Κάθε μη συμμορφούμενο δείγμα αξιολογείται βάσει του μοντέλου EFSA PRIMO, ώστε να χαρακτηριστεί ως ασφαλές ή μη ασφαλές για τον καταναλωτή.

Τα παραπάνω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα των ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Όπως προκύπτει, το 97% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων (MRLs), επιβεβαιώνοντας «το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων στην ελληνική αγορά», σύμφωνα με τον Υπουργείο.

Συνολικά ελέγχθηκαν 313 δείγματα (251 στην εσωτερική αγορά και 62 στα σύνορα).Οι δειγματοληψίες αφορούσαν τόσο εγχώρια όσο και εισαγόμενα προϊόντα: 58% εγχώρια και 42% εισαγόμενα (έλεγχοι στα σύνορα και στην αγορά).

Κύρια ευρήματα

-Συμμόρφωση 97% – 3% υπερβάσεις των MRLs (8 δείγματα). Από αυτά, 7 δείγματα αξιολογήθηκαν ως με πιθανή επικινδυνότητα βάσει EFSAPRIMo, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005.

– Σημεία δειγματοληψίας στην εσωτερική αγορά: κυρίως supermarket (129) και σημεία διαλογής/μεταποίησης (49), με ελέγχους επίσης σε λαϊκές, λιανική/χονδρική, αποθήκες παραγωγών κ.ά.

-Κατηγορίες με υπερβάσεις: επιτραπέζια σταφύλια (4/22), οινοποιήσιμα σταφύλια (1/31), πιπεριές (1/26), λάιμ (1/3), μάνγκο (1/5).

-Μη εγκεκριμένη δραστική ουσία (quinoxyfen) εντοπίστηκε σε δείγμα οινοποιήσιμων σταφυλιών σε σημείο διαλογής/μεταποίησης.

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη:

«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Με στοχευμένους, τεκμηριωμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα – από τα σύνορα μέχρι το ράφι – και με άμεσες ενέργειες όπου προκύπτουν παραβάσεις, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και δίκαιο ανταγωνισμό για τους παραγωγούς μας».

Πλαίσιο και Μεθοδολογία

Οι έλεγχοι οργανώνονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Η συμμόρφωση/μη συμμόρφωση ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 και η εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με το μοντέλο EFSAPRIMo.

Σημείωση για τα MRLs:

Τα MRLs είναι τα ανώτατα νόμιμα όρια υπολειμμάτων που επιτρέπονται σε τρόφιμα όταν τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική. Υπέρβαση MRL δεν σημαίνει αυτόματα κίνδυνο, αλλά ενεργοποιεί αξιολόγηση κινδύνου και διορθωτικές ενέργειες.