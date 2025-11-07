Βίντεο: Η στιγμή που ο ουρανός της Αττικής φωτίζεται από μετέωρο – Τι είναι το φαινόμενο που κατέγραψαν οι κάμερες

Ένα εντυπωσιακό μετέωρο έγινε ορατό το βράδυ της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου πάνω από τον ουρανό της Ελλάδας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, προκαλώντας έκπληξη σε όσους το αντίκρισαν.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το φαινόμενο έχει καταγραφεί σε βίντεο από δύο κάμερες, αποδεικνύοντας τη διαδρομή του φωτεινού αντικειμένου καθώς εισερχόταν στην ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, ένα από τα βίντεο προέρχεται από τη web κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού meteoacharnes.gr στο Μενίδι, ενώ ένα δεύτερο βίντεο καταγράφηκε από τον διαχειριστή του καναλιού Ilioupoli Sky, στην Ηλιούπολη. Και τα δύο αποτυπώνουν τη σύντομη αλλά εντυπωσιακή λάμψη του μετέωρου την ώρα που κατέρχεται στον ορίζοντα.

Στην ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα που συχνά τίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις: υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους;

Όπως εξηγεί, αν ληφθούν υπόψη η συνολική έκταση της ξηράς της Γης, ο πληθυσμός της, ο μέσος χρόνος που περνάει ο καθένας μας σε ανοιχτό χώρο και το προσδόκιμο ζωής, η πιθανότητα να χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος από μετεωρίτη μεγαλύτερο του 1 γραμμαρίου είναι μία στις 1,5 δισεκατομμύριο — για ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.

«Επομένως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας», τονίζει.

Ωστόσο, αναφέρει ότι έχουν υπάρξει δύο καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που κινδύνεψαν πραγματικά:

Στις 28 Νοεμβρίου 1954, η Annie Hodges από την Αλαμπάμα παραλίγο να σκοτωθεί στο σπίτι της όταν έπεσε μετεωρίτης βάρους 4 κιλών. Τον Ιούνιο του 2009, ο 14χρονος Gerrit Blank, πηγαίνοντας για το σχολείο, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι από μετεωρίτη «με μέγεθος μικρού φασολιού».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς υπενθυμίζει πως τα μετέωρα και οι μετεωρίτες έχουν αναφερθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, πολύ πριν από τους γνωστούς αρχαίους πολιτισμούς. Όπως σημειώνει, ήδη από την εποχή των πρωτόγονων ανθρώπων, οι πτώσεις μετεώρων αποτελούσαν αφορμή για μύθους και δοξασίες, ενώ αρχαίοι πολιτισμοί της Αμερικής χρησιμοποιούσαν το μετεωριτικό μέταλλο για την κατασκευή εργαλείων και όπλων.