Θεσσαλονίκη: Σήμερα το forum στο δημαρχιακό μέγαρο με θέμα “προσαρμόζοντας τις πόλεις μας στην κλιματική αλλαγή”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας) συνδιοργανώνουν Project Forum με τίτλο «Προσαρμόζοντας τις πόλεις μας στην κλιματική αλλαγή», στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 από τις 09.30 έως τις 15.30.

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υ.Π.ΕΝ. (Συντονιστής) σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους και έχει σκοπό να υποστηρίξει την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσα από δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. και το Πράσινο Ταμείο.