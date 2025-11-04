MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το forum στο δημαρχιακό μέγαρο με θέμα “προσαρμόζοντας τις πόλεις μας στην κλιματική αλλαγή”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας) συνδιοργανώνουν Project Forum με τίτλο «Προσαρμόζοντας τις πόλεις μας στην κλιματική αλλαγή», στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 από τις 09.30 έως τις 15.30.

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υ.Π.ΕΝ. (Συντονιστής) σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους και έχει σκοπό να υποστηρίξει την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσα από δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. και το Πράσινο Ταμείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο Βόλος κατέθεσε μήνυση για τις καταγγελίες του Σούντγκρεν – “Ντροπή σου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη από σήμερα – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ινδονησία: Τουλάχιστον 15 παιδιά νεκρά από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Παπούα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εισαγγελική παρέμβαση μετά την “βόμβα” Σούντγκρεν για στημένα παιχνίδια ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Σε κινητοποιήσεις προχωρά ο Δήμος Καλαμαριάς για τη μαρίνα Αρετσούς