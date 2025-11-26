MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή – Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύσσονται μέσα στις επόμενες ώρες η Πάτμος και η Λέρος  λόγω της λειψυδρίας. Εως την Παρασκευή  σειρά θα έχει πάρει και η Αττική καθώς τα αποθέματα του νερού έχουν μειωθεί σημαντικά.  Ο συναγερμός κρίθηκε επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή  Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων  μετά από τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του Πολυτεχνείου. 
Η απόφαση θα συνοδεύεται από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του εφιάλτη. 

Τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εφόσον η χειμερινή περίοδος δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, τότε το νερό επαρκεί για έναν χρόνο, σύμφωνα με το protothema.gr.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου  έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Αττική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

