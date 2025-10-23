Νάξος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος “ταξίδεψε” πάνω από τη θάλασσα του νησιού

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα χάρισε σήμερα Πέμπτη (23.10.2025) η φύση στη Νάξο, όταν υδροστρόβιλος έκανε την αιφνίδια εμφάνισή του ανοικτά της θάλασσας.

Από την υδάτινη επιφάνεια ξεπήδησε μια περιστρεφόμενη στήλη νερού, ο υδροστρόβιλος η οποία υψώθηκε δυναμικά προς τον ουρανό της Νάξου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή.

Το φαινόμενο διήρκησε λίγα λεπτά, όπως γράφει το cyclades24.gr, όμως ήταν αρκετό για να συγκεντρώσει τα βλέμματα όσων βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στην παραλιακή ζώνη. Πολλοί έσπευσαν να το αποτυπώσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, ανάμεσά τους και η Σοφία Σιδερή, η οποία κατέγραψε μία από τις πιο καθαρές και εντυπωσιακές εικόνες του υδροστρόβιλου.