ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά, όταν εντοπίστηκε ένα καρχαριοειδές στην ακτή.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr το θαλάσσιο ζώο ξεβράστηκε κοντά στα βράχια, προκαλώντας την έκπληξη των λουομένων και των περαστικών, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 36 είδη καρχαριοειδών, τα οποία εμφανίζονται περιστασιακά κοντά στις ακτές, αλλά οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο:

