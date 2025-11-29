Δυτική Ελλάδα: Δημιουργείται παρατηρητήριο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Παρατηρητήριο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή πρόκειται να δημιουργήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών, με στόχο να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των διαδικασιών της προσαρμογής. Παράλληλα, η δημιουργία του παρατηρητηρίου θα βασισθεί στην ανάπτυξη εξειδικευμένων, εφαρμόσιμων και συγκρίσιμων δεικτών, οι οποίοι θα είναι εναρμονισμένοι με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η περιφερειακή επιτροπή πήρε απόφαση, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Με βάση λοιπόν το σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προτείνονται μία σειρά από δράσεις, όπως η ανάπτυξη μηχανισμών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και η ολοκληρωμένη διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, λόγω του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ανάπτυξη των μηχανισμών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στόχος του παρατηρητηρίου, σύμφωνα με την απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, θα είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αξιολόγησης και ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας κρίσιμων αγροτικών εφοδιαστικών αλυσίδων, σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές, μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται να αξιοποιηθούν καινοτόμα εργαλεία εκτίμησης του κλιματικού κινδύνου.

Το έργο, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα και διεθνή παραδείγματα, θα εστιάσει στην ταυτοποίηση των πιο ευάλωτων περιοχών και καλλιεργειών που απειλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι καύσωνες, οι παγετοί, αλλά και οι έντονες βροχοπτώσεις.

Επίσης, αναμένεται να εστιάσει και στον σταδιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα της Δυτικής Ελλάδας προς ένα περισσότερο ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας θα γίνει μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε επίπεδο καλλιεργειών, γεωγραφικών περιοχών και πρακτικών παραγωγής. Αρχικά, προβλέπεται η αναγνώριση καλλιεργειών στρατηγικής οικονομικής και διατροφικής σημασίας σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, με βάση τη συμβολή τους στην τοπική παραγωγή, την ευαλωτότητα σε κλιματικά φαινόμενα, αλλά και τη σημασία τους για την επισιτιστική ασφάλεια.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των επιλεγμένων καλλιεργειών, μέσω ανάλυσης σεναρίων κλιματικού κινδύνου, αξιοποιώντας γεωχωρικά και αγρομετεωρολογικά δεδομένα.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν τρεις πιλοτικές παρεμβάσεις αναγεννητικής γεωργίας, σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, στις οποίες θα εφαρμοστούν πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους, ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και αποδοτικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να τεκμηριωθούν επιστημονικά και εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν πρότυπα αναφοράς για την ευρύτερη εφαρμογή της στρατηγικής προσαρμογής στον πρωτογενή τομέα της Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά με το σχέδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Δυτικής Ελλάδας, η προτεινόμενη δράση, σύμφωνα με την περιφερειακή επιτροπή, αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, διαλειτουργικού συστήματος στρατηγικής διαχείρισης, με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται άμεσα με τα φαινόμενα της διάβρωσης των ακτών και των κατολισθήσεων.

Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί μέσω της πράξης «Σχέδιο ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», η οποία έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027.