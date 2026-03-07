Θεσσαλονίκη: Η ατάκα του Τσίπρα για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 2019

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση της Πρωτοβουλία για την Ανασύνθεση του Προοδευτικού Χώρου.

Η τοποθέτησή του έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) στη Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης του δημαρχείου Θεσσαλονίκη, μπροστά σε κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κλείσει την ομιλία του χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την πορεία ανασυγκρότησης του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα από αυτή την αναφορά, θέλησε να τονίσει την ανάγκη για μια νέα πολιτική αρχή και τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολιτικού φορέα στον προοδευτικό χώρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως μια ομάδα μπορεί να «ξαναχτιστεί» από την αρχή και να επανέλθει δυναμικά, έτσι και ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπεί χρειάζεται ανανέωση, νέα πρόσωπα και διαφορετική προσέγγιση για το μέλλον.

«Μην ακούτε τι λένε. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια όχι μόνο επειδή εμείς επιβάλλαμε κανόνες ισονομίας για πρώτη φορά μετά από δεκάδες χρόνια και στο ποδόσφαιρο αλλά και γιατί έφτιαξε ομάδα. Εμείς, λοιπόν, θα πάρουμε ξανά το… πρωτάθλημα (σ.σ. θα ξανακερδίσει τις εκλογές) όταν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης -και σε αυτό δουλεύουμε μεθοδικά- και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση αλλά και με εμπειρία. Ομάδα που θα πετάει, που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και που θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες, όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα», τόνισε και αμέσως μετά προχώρησε σε σύγκριση με την κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό: «Τώρα σας καταλαβαίνουμε λίγο κι εμείς, που έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα».