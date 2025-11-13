Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η ίδια παρακολούθησε τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις.

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαλαρή και ευδιάθετη χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.