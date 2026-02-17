Στο νοσοκομείο για επέμβαση stent ο Σταύρος Παπασταύρου

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση stent.

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική καρδιολογική διαδικασία. Ο Σταύρος Παπασταύρου είναι σε καλή κατάσταση και η υγεία του δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Ο υπουργός το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε πολλές υποχρεώσεις και φορτωμένο πρόγραμμα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Από το ταξίδι στις ΗΠΑ μέχρι τις συνεχείς συσκέψεις, συναντήσεις και επαφές λόγω της «βαριάς» ατζέντας του χαρτοφυλακίου του.

Σημειώνεται ότι μόλις χθες, Δευτέρα (16/2) έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων. Ο Σταύρος Παπασταύρου αμέσως μετά τις υπογραφές παραβρέθηκε στην εκδήλωση που ακολούθησε στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου και παρουσιάστηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης και το «παρών» έδωσε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Και απόψε, Τρίτη, ο υπουργός ήταν σε εκδήλωση των «Διαλόγων της Νισύρου» στην Αθήνα, όπου μίλησε για τα οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες.