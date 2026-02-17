MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο νοσοκομείο για επέμβαση stent ο Σταύρος Παπασταύρου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση stent.

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική καρδιολογική διαδικασία. Ο Σταύρος Παπασταύρου είναι σε καλή κατάσταση και η υγεία του δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Ο υπουργός το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε πολλές υποχρεώσεις και φορτωμένο πρόγραμμα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Από το ταξίδι στις ΗΠΑ μέχρι τις συνεχείς συσκέψεις, συναντήσεις και επαφές λόγω της «βαριάς» ατζέντας του χαρτοφυλακίου του.

Σημειώνεται ότι μόλις χθες, Δευτέρα (16/2) έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων. Ο Σταύρος Παπασταύρου αμέσως μετά τις υπογραφές παραβρέθηκε στην εκδήλωση που ακολούθησε στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου και παρουσιάστηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης και το «παρών» έδωσε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Και απόψε, Τρίτη, ο υπουργός ήταν σε εκδήλωση των «Διαλόγων της Νισύρου» στην Αθήνα, όπου μίλησε για τα οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες.

Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Προφυλακιστέος ο 64χρονος που σκότωσε τον αδερφό του στην Κρήτη: Ζήτησε συγγνώμη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βούτηξε τσαντάκι από κατάστημα και τον ακινητοποίησε πελάτης – Είχε κάνει άλλες επτά κλοπές σε τρεις μήνες

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Στο νοσοκομείο για επέμβαση stent ο Σταύρος Παπασταύρου

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η Άννα Φλωρινιώτη κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ιατρική αμέλεια για τον θάνατο του αδερφού της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Βιολάντα: “Με έβαλαν να εγκαταστήσω γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός” αποκάλυψε ο υδραυλικός του εργοστασίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

“Μου τον φάγανε πισώπλατα”: Συγκλονίζει η μητέρα του Αντώνη Παπαδάτου για τη δολοφονία του στις φυλακές Δομοκού