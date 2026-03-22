Συνταξιούχος πρώην Δήμαρχος προωθεί υπηρεσίες αντιγκράφιτι σε Δήμους για λογαριασμό φίλου του

Η γραμμή που χωρίζει την αξιοπρέπεια από τον απόλυτο εξευτελισμό είναι λεπτή και αρκεί μια λάθος επιλογή για να τη διαβείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρώην δήμαρχος σε Δήμο της Βόρειας Ελλάδας που μετά την εκλογική του ήττα στις εκλογές του 2023 αποφάσισε να γίνει πλασιέ και να χτυπάει τις πόρτες πρώην συναδέλφων του για να πουλήσει υπηρεσίες αντιγκράφιτι. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν το έκανε αυτό στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Δυστυχώς, το κάνει για να κονομήσει ο επιστήθιος φίλος του. Βέβαια, οι κακές γλώσσες λένε ότι το κάνει για την παχυλή προμήθεια που του εξασφαλίζει ο επιστήθιος φίλος του. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Εκείνο που χτυπά άσχημα είναι ο ξεπεσμός. Από πρώτος πολίτης μιας πόλης κατάντησε μεσάζοντας και πλασιέ.

Είναι κοινό μυστικό ότι ο συγκεκριμένος πρώην δήμαρχος πήρε κατάκαρδα την αποτυχία του στις εκλογές. Η συσσωρευμένη οργή του τον οδήγησε σε μια σειρά από λάθος επιλογές. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον εγκατέλειψε η μισή του παράταξη. Αντί να ηρεμήσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δόθηκαν απλόχερα για το πολιτικό του μέλλον, αποφάσισε να δώσει το τιμόνι της ζωής του στον παραλογισμό. Τριγυρνά στα καφενεία της περιοχής του και κακολογεί με μένος τον διάδοχό του. Η άλλοτε παροιμιώδης ευγένειά του παραχώρησε τη θέση της στην αγένεια και την προκλητικότητα. Είναι πλέον ολοφάνερο πως έχει επιλέξει να σπαταλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο σε απεγνωσμένες ζαριές.