Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε στην ατμομηχανή του οδοντωτού στα Καλάβρυτα και σφύριξε ρυθμικά – Δείτε βίντεο

Στα Καλάβρυτα για την τελετή των 130 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικής γραμμής του οδοντωτού βρέθηκε την περασμένη Τρίτη, ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβιβάστηκε, μάλιστα, στην ατμομηχανή του ιστορικού τρένου και χρησιμοποίησε με ρυθμικό τρόπο τη σφυρίχτρα.

Η επετειακή δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1896.

Τότε ο γνωστός «Μουτζούρης» που λειτουργούσε με κάρβουνο, σφύριζε για πρώτη φορά σε μια κυριολεκτικά μαγευτική διαδρομή 22,350 χιλιομέτρων. Και κυκλοφορούσε σε αυτήν ανελλιπώς μέχρι το 1959, μέχρι να αντικατασταθεί από νεότερης γενιάς μηχανή.