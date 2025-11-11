MENOY

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Λαμπερή εμφάνιση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Τα πλάνα και οι παρουσίες στην εκδήλωση, δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εδώ και λίγες ημέρες έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και δείχνει να το απολαμβάνει.

Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα του Θοδωρή Κυριακού και βρέθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν απέφυγε τις κάμερες ούτε αυτή τη φορά. Κατά την έξοδό της, περπάτησε μέχρι το όχημα που την περίμενε, με το κινητό τηλέφωνο ανά χείρας, χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο Νίκος Δένδιας (Υπουργός Εθνικής Άμυνας), ο Κυριάκος Πιερρακάκης (Υπουργός Οικονομίας) και ο Βασίλης Κικίλιας (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Ακόμα, το παρών στη λαμπερή βραδιά έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, εξασφάλισε τα σχετικά πλάνα από την είσοδό τους στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Δείτε το βίντεο

Προ ημερών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μεταξύ άλλων ανάρτησε φωτογραφίες από τα διαπιστευτήριά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αλλά και τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το περασμένο Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στην Ύδρα και παρέλαβε το τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο του νησιού, σε μία τελετή βράβευσης σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για δύο Αμερικανούς Φιλέλληνες, οι οποίοι συνέδραμαν την επαναστατική δράση του νησιού κατά την διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.

