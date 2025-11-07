MENOY

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απολαμβάνω το ελληνικό φαγητό, ωραίο το εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η δημοσιογράφος, Άννα Πανταζή.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, στο μουσείο της Ακρόπολης.

Πιο συγκεκριμένα, είχε προγραμματισμένο δείπνο στο εστιατόριο του μουσείου και κατά την αποχώρησή της, μίλησε στην κάμερα του Alpha. Μαζί της ήταν και ο ο γιος της, Ρόναν.

«Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα», είπε αρχικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , συνοδευόμενη από άνδρα της ασφάλειάς της.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απάντησε: «Απολαμβάνω το ελληνικό φαγητό. Ωραίο το εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

