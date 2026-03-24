Δυσκολές αποφάσεις για τον Δεμουρτζίδη λόγω της έμμισθης θέσης του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλλημα βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης. Να διεκδικήσει εκ νέου τη δημαρχία Παύλου Μελά ή να είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος; Αν διαλέξει τον Δήμο ελοχεύει ο κίνδυνος να υποστεί μια συντριπτική ήττα από τον σημερινό δήμαρχο, Δημήτρη Ασλανίδη, δεδομένου ότι του έχει πάρει ήδη αρκετά δυνατά στελέχη.

Αν επιλέξει την κάθοδο στην Περιφέρεια με ποιον θα είναι υποψήφιος; Φήμες τον θέλουν να έχει δώσει τα χέρια με τον Θόδωρο Καράογλου. Μπορεί να πάρει εύκολα αυτή την απόφαση; Όχι. Δεν μπορεί να συνταχθεί εύκολα με τον Καράογλου γιατί οφείλει στο σύστημα Τζιτζικώστα. Μετά την εκλογική ήττα του 2023 ο Δεμουρτζίδης βρήκε «ασφαλές αγκυροβόλιο» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Διορίστηκε επιστημονικός συνεργάτης σε γραφείο αντιπεριφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας έναν έξτρα μισθό, πέρα από την σύνταξή του. Πως μπορεί να γυρίσει την πλάτη στο σύστημα που του φέρθηκε με τόση κατανόηση; Κι αν το σύστημα αυτό αποφασίσει να στηρίξει τον Κώστα Γιουτίκα; Είδομεν.

Πηγή: ditika.gr